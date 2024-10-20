Sakaryaspor, evinde hata yapmadı

Trendyol 1. Lig'in 9. hafta maçında Sakaryaspor, evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçta Sakaryaspor, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 37'de Murat Cem Akpınar, 61'de Fernando ve 90+3'te Emre Demir kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü ise dakika 42'de Valon Ethemi attı.



Sakaryaspor, bu maçın ardından puanını 10'a yükseltti. İstanbulspor, 13 puanda kaldı.



İstanbulspor, ligde üst üste 5 maçtır galip gelemedi.



Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Bandırmaspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, evinde Boluspor ile karşılaşacak.