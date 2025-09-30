Sakaryaspor'dan Serhat Sütlü'nün istifasına ret!

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, 0-0 eşitlikle sonuçlanan Sivasspor maçında 7 yabancı oyuncuyu sahada oynatarak kural hatası yapmıştı.
Serhat Sütlü, istifasını yönetime sunup, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaşıp kulüp binasından ayrıldı.
Sakaryaspor Kulüp Başkanı Muhammet Kıratlı, genç teknik adamın istifasını kabul etmedi. Sütlü'nün, başkan Kıratlı'nın talebi sonrası kulübe geri dönmeye ikna olduğu ve takımı çalıştırmaya devam edeceği belirtildi.
Serhat Sütlü, istifasını yönetime sunup, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaşıp kulüp binasından ayrıldı.
Sakaryaspor Kulüp Başkanı Muhammet Kıratlı, genç teknik adamın istifasını kabul etmedi. Sütlü'nün, başkan Kıratlı'nın talebi sonrası kulübe geri dönmeye ikna olduğu ve takımı çalıştırmaya devam edeceği belirtildi.