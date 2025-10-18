18 Ekim
Beşiktaş-Gençlerbirliği
1-2
18 Ekim
Başakşehir-Galatasaray
20:00
18 Ekim
Konyaspor-Kocaelispor
2-3
18 Ekim
Nice-Lyon
3-174'
18 Ekim
Angers-AS Monaco
20:00
18 Ekim
Marsilya-Le Havre
22:05
18 Ekim
NEC Nijmegen-FC Twente
3-290'
18 Ekim
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
19:45
18 Ekim
FC Utrecht-FC Volendam
19:45
18 Ekim
Ajax-Alkmaar
22:00
18 Ekim
NAC Breda-PEC Zwolle
22:00
18 Ekim
Karlsruher SC-Kaiserslautern
2-3
18 Ekim
Paderborn-Arminia Bielefeld
4-3
18 Ekim
Bochum-Hertha Berlin
21:30
18 Ekim
Preussen Muenster-Dynamo Dresden
2-2
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0IPT
18 Ekim
Oxford United-Derby County
1-0
18 Ekim
QPR-Millwall
1-2
18 Ekim
Birmingham City-Hull City
2-3
18 Ekim
Charlton Athletic-Sheffield Wednesday
2-1
18 Ekim
Coventry City-Blackburn Rovers
2-0
18 Ekim
Norwich City-Bristol City
0-1
18 Ekim
Sheffield United-Watford
1-0
18 Ekim
Stoke City-Wrexham
1-0
18 Ekim
West Bromwich-Preston North End
2-1
18 Ekim
Roma-Inter
21:45
18 Ekim
Pisa-Verona
0-0
18 Ekim
Torino-SSC Napoli
0-033'
18 Ekim
Bayern Munih-B. Dortmund
0-02'
18 Ekim
Rizespor-Trabzonspor
1-2
18 Ekim
Manisa FK-Erzurumspor
1-1
18 Ekim
Vanspor FK-Pendikspor
1-1
18 Ekim
A.Demirspor-Sakaryaspor
0-6
18 Ekim
Hatayspor-Arca Çorum FK
0-233'
18 Ekim
FC Köln-Augsburg
1-1
18 Ekim
FC Heidenheim-Werder Bremen
2-2
18 Ekim
Mainz 05-Leverkusen
3-4
18 Ekim
RB Leipzig-Hamburger SV
2-1
18 Ekim
Wolfsburg-VfB Stuttgart
0-3
18 Ekim
N. Forest-Chelsea
0-3
18 Ekim
Lecce-Sassuolo
0-0
18 Ekim
Brighton-Newcastle
2-1
18 Ekim
Burnley-Leeds United
2-0
18 Ekim
C.Palace-Bournemouth
3-3
18 Ekim
M.City-Everton
2-0
18 Ekim
Sunderland-Wolves
2-0
18 Ekim
Fulham-Arsenal
0-03'
18 Ekim
Sevilla-Mallorca
1-3
18 Ekim
Barcelona-Girona
2-1
18 Ekim
Villarreal-Real Betis
0-04'
18 Ekim
Atletico Madrid-Osasuna
22:00
18 Ekim
Leicester City-Portsmouth
21:45

Sakaryaspor'dan 6 gollü galibiyet

1. Lig'de Sakaryaspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 6-0 mağlup etti.

calendar 18 Ekim 2025 17:55 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 18:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Sakaryaspor'dan 6 gollü galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

1. Lig'in 10. haftasında Sakaryaspor, Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. Sakaryaspor, Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada penaltıdan Wissam Ben Yedder, 37. dakikada Ben Yedder, 57. dakikada Burak Çoban, 60. dakikada Wissam Ben Yedder, 88. dakikada Gael Kakuta ve 90. dakikada Alparslan Demir attı.

Bu sonucun ardından Sakaryaspor, üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve puanını 14 yaptı. Puan cezaları alan Adana Demirspor'un -17 puanı bulunuyor.

Sakaryaspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Adana Demirspor, sahasında Van Spor'u ağırlayacak.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Egemen Artun, Mehmet Ali Vardar, Ahmet Türkeş 

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Caner Kaban, Sefa Gülay (Dk. 69 Ahmet Bolat), Mert Menemencioğlu (Dk. 78 Kayra Saygan), Kadir Karayiğit (Dk. 78 Enes Demirtaş), Gökdeniz Tunç (Dk. 78. Kürşat Türkeş Küçük), Yusuf Buğra Demirkıran, Salih Kavrazlı, Yücel Gürol (Dk. 69 Doğuhan Dübüş), Ali Fidan, Osman Kaynak 

Sakaryaspor: Szumski, Sadık Çiftpınar (Dk. 68 Batuhan Çakır), Mete Kaan Demir (Dk. 77 Alparslan Demir), Kakuta, Ben Yedder, Serkan Yavuz, Alaaddin Okumuş, Salih Dursun, Vukovic (Dk. 83 Burak Altıparmak), Burak Çoban (Dk. 68 Kobiljar), Eren Erdoğan (Dk. 77 Abdurrahman Bayram)

Goller: Dk. 29 (Penaltıdan), 37 ve 60 Ben Yedder, Dk. 57 Burak Çoban, Dk. 88 Kakuta, Dk. 90 Alparslan Demir (Sakaryaspor)

Sarı kart: Dk. 49 Sefa Gülay (Adana Demirspor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.