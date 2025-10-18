1. Lig'in 10. haftasında Sakaryaspor, Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. Sakaryaspor, Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada penaltıdan Wissam Ben Yedder, 37. dakikada Ben Yedder, 57. dakikada Burak Çoban, 60. dakikada Wissam Ben Yedder, 88. dakikada Gael Kakuta ve 90. dakikada Alparslan Demir attı.Bu sonucun ardından Sakaryaspor, üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve puanını 14 yaptı. Puan cezaları alan Adana Demirspor'un -17 puanı bulunuyor.Sakaryaspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Adana Demirspor, sahasında Van Spor'u ağırlayacak.

Stat: Yeni Adana



Hakemler: Egemen Artun, Mehmet Ali Vardar, Ahmet Türkeş



Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Caner Kaban, Sefa Gülay (Dk. 69 Ahmet Bolat), Mert Menemencioğlu (Dk. 78 Kayra Saygan), Kadir Karayiğit (Dk. 78 Enes Demirtaş), Gökdeniz Tunç (Dk. 78. Kürşat Türkeş Küçük), Yusuf Buğra Demirkıran, Salih Kavrazlı, Yücel Gürol (Dk. 69 Doğuhan Dübüş), Ali Fidan, Osman Kaynak



Sakaryaspor: Szumski, Sadık Çiftpınar (Dk. 68 Batuhan Çakır), Mete Kaan Demir (Dk. 77 Alparslan Demir), Kakuta, Ben Yedder, Serkan Yavuz, Alaaddin Okumuş, Salih Dursun, Vukovic (Dk. 83 Burak Altıparmak), Burak Çoban (Dk. 68 Kobiljar), Eren Erdoğan (Dk. 77 Abdurrahman Bayram)



Goller: Dk. 29 (Penaltıdan), 37 ve 60 Ben Yedder, Dk. 57 Burak Çoban, Dk. 88 Kakuta, Dk. 90 Alparslan Demir (Sakaryaspor)



Sarı kart: Dk. 49 Sefa Gülay (Adana Demirspor)



