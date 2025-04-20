Saint Maximin: "Röportaj yapmak istemiyorum"

Fenerbahçe'de Allan Saint Maximin, Kayserispor maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Saint Maximin: 'Röportaj yapmak istemiyorum'
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20 Nisan 2025 21:49

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Allan Saint Maximin, sahalarında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldıları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücdeleyi değerlendiren Maximin, "Açıkçası ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu röportajı yapmak istemiyorum ama yapmak zorunda olduğum için buradayım. Kendimi kötü hissediyorum. Taraftarımız böyle bir sonucu hak etmemişti. Onlar için üzgünüz. İşimizi bugün iyi bir şekilde yapamadık. Daha fazla ne söyleyebilirim bilmiyorum." dedi.

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