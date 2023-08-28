Şahika Ercümen, Honduras'ta üçüncü oldu

Milli sporcu Şahika Ercümen, Serbest Dalış Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Şahika Ercümen, Honduras'ta üçüncü oldu
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28 Ağustos 2023 23:24
Milli sporcu Şahika Ercümen, 7'nci Dünya Outdoor Serbest Dalış Şampiyonası'nda sabit ağırlık çift palet branşında 91 metrelik dalışı ile Türkiye rekoru kırarak dünya 3'üncüsü oldu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Honduras'ın Roatan şehrinde 19-27 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 7'nci Dünya Outdoor Serbest Dalış Şampiyonası'nda milli sporcu Şahika Ercümen sabit ağırlık çift palet branşında 91 metrelik dalışı ile Türkiye rekorunun sahibi oldu. Ercümen ayrıca bu dereceyle dünya 3'üncülüğünü elde etti.

Sabit ağırlık paletsiz branşında yarışan milli sporcu Görkem Gedik ise 69 metre ile Türkiye rekoru kırarak dünya 8'incisi oldu.

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