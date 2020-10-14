Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 1671 olduğunu belirtirken, toplam 9014 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 298.368 olarak paylaşıldı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 1671 olduğunu belirtirken, toplam 9014 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 298.368 olarak paylaşıldı.