Sadettin Saran'dan FB TV'ye eleştiri!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, FB TV'nin yayın politikası hakkında açıklama yaptı.
FB TV'nin tarafsız olmadığını dile getiren Sadettin Saran, açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Kulübümüzün bu demokrasi şöleninde tarafsız yayın yapmasını beklediğimiz FB TV'den yapılan yayının eşit, ilkeli ve doğru yansıtılması konusunda FB TV yöneticilerini sorumluluğa davet ediyoruz. Fenerbahçe gibi FB TV de tüm camiamızın ortak değeridir."
