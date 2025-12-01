30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
0-2
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
1-2
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
1-0
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
1-2
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
2-2
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
3-0
30 Kasım
Lyon-Nantes
3-0
30 Kasım
Lorient-Nice
3-1
30 Kasım
Le Havre-Lille
0-1
30 Kasım
Angers-Lens
1-2
30 Kasım
Strasbourg-Brest
1-2
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
0-1
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
2-0
30 Kasım
Pisa-Inter
0-2
30 Kasım
Lecce-Torino
2-1
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
0-1
30 Kasım
Girona-Real Madrid
1-1
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
0-2
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
2-3
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
1-1
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
0-2
30 Kasım
N. Forest-Brighton
0-2
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
1-0
30 Kasım
C.Palace-M. United
1-2
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
4-0
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
1-1
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
2-1
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
4-0
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-0
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
1-0
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT

Sadettin Saran'dan derbi öncesi prim kararı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran derbi öncesi primı 3 milyon euro olarak açıklarken, galibiyet durumunda iş insanlarının devreye girerek rakamı artırabileceği belirtildi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dün kritik Galatasaray derbisi öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek takımla bir araya geldi. Ziyaret sırasında hem teknik heyete hem futbolculara moral aşılayan Saran, derbinin önemine vurgu yaptı.

Bu akşam Kadıköy'de oynanacak dev mücadele öncesi Galatasaray 32 puanla liderlik koltuğunda otururken, Fenerbahçe 31 puanla hemen arkasında yer alıyor. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibini mağlup etmeleri hâlinde liderliğe yükselecek.

DERBİ PRİMİ 3 MİLYON EURO

Sabah'ta yer alan habere göre Sadettin Saran, motivasyonu artırmak adına derbi için belirlenen prim miktarını 3 milyon euro olarak açıkladı.

Öte yandan kulüp çevrelerinde, karşılaşmadan gelecek sonuca göre Fenerbahçeli iş insanlarının da devreye girerek toplam prim miktarını artırabileceği konuşuluyor. Yönetimin bu hamlesinin, oyuncuların konsantrasyonunu ve kazanma arzusunu en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediği ifade ediliyor.


Camianın tamamen kenetlendiği bu kritik mücadele öncesi Samandıra'daki atmosferin oldukça olumlu olduğu belirtilirken, takımın liderlik için sahaya çıkacağı vurgulanıyor.

SADETTİN SARAN'IN İLK G.SARAY DERBİSİ

Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilk Galatasaray derbisi heyecanını yaşayacak.

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, başkan sıfatıyla ilk derbi heyecanını Beşiktaş deplasmanında yaşadı.

Ligin 11. haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, Sadettin Saran da ilk derbisinde galibiyet mutluluğunu tattı.

Sarı-lacivertlilerin yeni başkanı, ilk Galatasaray derbisini ise Kadıköy'de izleyecek. Sadettin Saran'ın göreve gelmesinin ardından Trendyol Süper Lig'de 7 müsabakaya çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet elde ederken, Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. 

 
