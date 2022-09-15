Galatasaray'ın genç sağ beki Sacha Boey, çok uzun yıllar konuşulacak bir başarı hikayesinin altına imzasını atıyor. Sezon başında tamamen gözden çıkarılan ve kendisine takım bulması istenen genç yıldız, Avusturya kampına götürülmemiş ve teknik direktör Okan Buruk'un talimatıyla rezerv takımla beraber idmanlara başlamıştı.



EN İYİ SAĞ BEK OLDU



Ancak yeni transfer Leo Dubois ve Omar'ın sakatlığı sonrası sürpriz bir şekilde takıma dönen Boey her maç yükselen bir performans ortaya koydu. Şu anda ligin en iyi sağ beki durumuna gelen ve taraftarların sevgilisi olan Fransız yıldızla ilgili flaş bir gelişme daha yaşanıyor.



Geçtiğimiz sezon milli takım tercihini Kamerun'dan yana kullanmaya karar veren Boey, önünde Dünya Kupası'nda oynama fırsatı olmasına rağmen herkesi şaşırtan bir karar verdi. 22 yaşındaki futbolcu, Kamerun adına oynamaktan vazgeçti.



Bu flaş kararın arkasında yatan neden ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Fransa Milli Takımı'nın yetkilileri Sacha Boey'u telefonla aradı.



GENİŞ HAVUZDA!



Yapılan görüşmede Boey'a, teknik direktör Didier Deschapms'ın performansını takip ettiği iletildi. Bu önemli gelişme sonrası da Fransız futbolcunun Kamerun'un teklifini geri çevirdiği öğrenildi. Boey'un şu anda Fransa'nın sağ bek pozisyonundaki geniş oyuncu havuzuna dahil edildiği belirtiliyor.



