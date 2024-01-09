Ryan Kent'e Suudi Arabistan'dan talip

Fenerbahçe transfer haberleri: Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ettifaq, Fenerbahçe forması giyen Ryan Kent'i transfer listesine ekledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ryan Kent'e Suudi Arabistan'dan talip
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09 Ocak 2024 19:38
Fenerbahçe forması giyen Ryan Kent için sürpriz bir transfer iddiası geldi.

İngiliz medyasında yer alan habere göre, Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq'ın, devre arası ve yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

KENT TRANSFER LİSTESİNDE

Fenerbahçe forması giyen Ryan Kent'in de Al-Ettifaq'ın transfer listesinde yer alan isimlerden biri olduğu öne sürüldü.

Ryan Kent, Al-Ettifaq'ın teknik direktörü Steven Gerrard ile Rangers'ta birlikte çalışmıştı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

27 yaşındaki kanat oyuncusunun adı daha önce de Hull City ile anılmıştı.

Fenerbahçe'nin Rangers'tan kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu, sarı-lacivertlilerde 15 maçta süre buldu ve 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

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