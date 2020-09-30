Ryan Babel: "Gerrard'ı yeniden görmek iyi olacak"

Galatasaraylı Ryan Babel, Glagow Rangers ile oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Ryan Babel: 'Gerrard'ı yeniden görmek iyi olacak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Eylül 2020 20:15
Galatasaray'ın Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel, Avrupa Ligi play-off'undaki Rangers maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 

Ryan Babel açıklamasında; "Rangers büyük bir kulüp. Şu ana kadar Avrupa Ligi'nde iyi oynadılar. Zor bir maç olacağı kesin. Gerrard'ı çok iyi tanıyorum Liverpool'dan. Onunla buluşacağım için mutluyum. Umarım turu geçen takım biz oluruz. Keşke seyircilerle oynasaydık. Rangers'ın büyük bir taraftar kitlesi var, Galatasaray gibi. Yine de motive olmalıyız." dedi.

"GERRARD İYİ MOTİVE EDERDİ"

Bir dönem Liverpool forması giyen oyuncu; "Steven Gerrard ile 2007'de tanıştım. Çok konuşkan biri değildi. Sahada futboluyla konuşurdu. Bizi çok iyi motive ederdi. Onunla güzel anılarım var. Futbolu çok iyi anlayan biridir. Bana göre Gerrard çok başarılı olacak. Çok iyi bir antrenör. Hızlı oynayan bir takım kurdu." dedi.

Hollandalı kanat oyuncusu sözlerini; "Bu sezon çok uzun bir sezon olacak. Herkesin hazır olması lazım. Arda Turan çok tecrübeli. Onunla yanyana olduğum için çok mutluyum. Turu geçmek istiyoruz." diyerek bitirdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için