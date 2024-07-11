Ruud van Nistelrooy, Manchester United'a döndü!

Manchester United, Ruud van Nistelrooy'un asistan menajerlik görevine getirildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; manutd.com
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Ruud van Nistelrooy, Manchester United'a döndü!
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11 Temmuz 2024 18:27
Erik ten Hag ile yeni sözleşme imzalayan Manchester United, yeni sezon öncesinde teknik ekibini genişletti.

Manchester United, futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük yapmaya başlayan Hollandalı eski yıldızı olan Ruud van Nistelrooy'un asistan menajerlik görevine getirildiğini açıkladı.

Van Nistelrooy'a yeni görevinde başarılar dilenirken, 48 yaşındaki çalıştırıcı, bugün takımla beraber ilk kez sahaya indi.

Futbolculuk döneminde Manchester United'da 219 maça çıkan Van Nistelrooy, 150 gol atarken, 30 golün asistini yapmıştı.

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