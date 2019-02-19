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Rus eski futbolculardan Fenerbahçe yorumu!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanacak rövanş maçı öncesi Rus eski futbolculardan yorumlar geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Rus eski futbolculardan Fenerbahçe yorumu!
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19 Şubat 2019 21:27
Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı öncesinde Rus eski futbolculardan açıklamalar geldi.

Rus basınına konuşan Lokomotiv Moskova'nın eski oyuncularından Sergei Gurenko, ''Fenerbahçe ve Zenit'in tur şartları hemen hemen aynı. Fenerbahçe evinde iyi oynuyor ama deplasmanda problem yaşıyor. Zenit'in sahasında daha agresif oynaması gerekiyor. Zenit'in yeni bir şey icat etmesine gerek yok. Kendi güçlü yanlarını sahaya yansıtsın, o yeter.'' diye konuştu.

''İLK 20 DAKİKADA GOL ŞART''

Bir diğer eski futbolcu Ruslan Pimenov ise ''Zenit'in Fenerbahçe'ye karşı en az 2 gol atması gerekiyor. Takım, şu anki görüntüsüyle bunu yapmaktan çok uzak görünüyor. Zenit'in Fenerbahçe'den daha iyi bir takım olduğunu düşünsem de şu an öyle oynamıyorlar. Zenit'in turu geçmek için ilk 20 dakikada kesin gol atması gerekiyor. İlk 20 dakika çok önemli. Eğer gol gelirse maç çözülür.'' dedi.

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