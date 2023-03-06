Roy Keane: 'Birkaç ay ortadan kaybolsunlar'

Manchester United'ın eski kaptanlarından ve şimdilerde yorumculuk yapan Roy Keane, Liverpool'a karşı alınan tarihi hezimetle ilgili konuştu.



Sky Sports'a konuşan Keane yaptığı değerlendirmede, "Manchester United'ın kıdemli oyuncuları var, bu oyuncular bu takımı hayal kırıklığına uğratanlardır. Sorumluluğu deneyimli oyuncular üstlenmelidir" açıklamasını yaptı.



Utanması gereken oyuncuların birkaç ay ortadan kaybolup ortalarda gözükmemesi gerektiğini anlatan Keane, "Herhangi bir beceri gösteremeden maçı bitirdiler. Tanrıya şükür ki United için bu kadar çok maç oynamama rağmen böyle yenilen bir takımın parçası olmadım. Bu performansları nedeniyle utanmaları lazım. Ben böyle bir yenilgi yaşasam birkaç ay gider biyerde saklanırdım" sözlerini kullandı.



Takımın toparlanmaktan başka çaresi olmadığını kaydeden ünlü futbol adamı, "Başka ne yapılabilir ki? Geri dönüp futbol oynamaya devam etmeleri gerekiyor. Avrupa'da büyük bir maçları daha var. Başka ne söyleyeceğimi bilmiyorum, şoktayım" diyerek sözlerini noktaladı.





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