Rooney: 'Ronaldo'nun yaptıkları kabul edilemez'

Wayne Rooney, Manchester United'dan eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo için açıklamalarda bulundu.



Rooney, "Ronaldo, Messi ile birlikte tüm zamanların en iyi oyuncusu ama sezon başından bu yana yaptığı şeyler Manchester United için kabul edilemez" dedi.



Ronaldo'nun oyuna girmeyi reddettiği Tottenham karşılaşmasının ardından Roy Keane'nin Portekizli yıldızı savunmasına da değinen Rooney, "Roy'un onu savunduğunu gördüm. Roy, böyle bir şeyi kabul etmez" diye konuştu.



İngiliz futbol adamı, son olarak, "Manchester United'ın şu anda en son ihtiyaç duyacağı şey, yeniden inşa etmeye çalıştığı takımda bir dikkat dağıtıcı. Cristiano'nun yapması gereken, kafasını eğmesi ve teknik direktörün kendisine ihtiyacı olduğunda oynamaya hazır olması. Eğer bunu yaparsa, değerli olacaktır. Eğer bunu yapmazsa, dikkat dağıtıcı hale gelecektir" ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ