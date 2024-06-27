Ronaldo'nun annesinden Türk isim için paylaşım!

EURO2024'te A Milli Takım'ın Portekiz ile oynadığı maçı tribünden takip eden ünlü isim Mahsun Karaca [Röportaj Adam] gündeme oturdu.
Karaca, sosyal medyada Cristiano Ronaldo'nun babasına benzetildi. Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, bu benzetmelerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve "Çok benzer" ifadelerini kullandı.
KARACA'DAN CEVAP
Mahsun Karaca, bu paylaşımın ardından esprili bir paylaşımda bulundu. Karaca, paylaşımında, "Ben bu saatten sonra kimsenin çocuğuyla uğraşamam" ifadelerini kullandı.
Mahsun Karaca'nın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
A Milli Takım, EURO2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz ile oynadığı maçtan 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.
İşte o paylaşımlar:
Karaca, sosyal medyada Cristiano Ronaldo'nun babasına benzetildi. Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, bu benzetmelerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve "Çok benzer" ifadelerini kullandı.
KARACA'DAN CEVAP
Mahsun Karaca, bu paylaşımın ardından esprili bir paylaşımda bulundu. Karaca, paylaşımında, "Ben bu saatten sonra kimsenin çocuğuyla uğraşamam" ifadelerini kullandı.
Mahsun Karaca'nın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
A Milli Takım, EURO2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz ile oynadığı maçtan 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.
İşte o paylaşımlar:
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