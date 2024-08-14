Suudi Arabistan Süper Kupa yarı final maçında Al Nassr, Al Taawon ile karşı karşıya geldi. Al Nassr, karşılaşmayı 2-0 kazandı ve finale yükseldi.
Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Ayman Yahya ve 57. dakikada Cristiano Ronaldo attı.
Al Nassr'da Hırvat orta saha oyuncusu Marcelo Brozovic, 90. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Süper Kupa finalinde Al Nassr, Al Hilal ile karşı karşıya gelecek.
Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Ayman Yahya ve 57. dakikada Cristiano Ronaldo attı.
Al Nassr'da Hırvat orta saha oyuncusu Marcelo Brozovic, 90. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Süper Kupa finalinde Al Nassr, Al Hilal ile karşı karşıya gelecek.
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