Romanya'da Morutan kavgası: 'Paramızı verin!'

Galatasaray, yaz transfer sezonunda uzun uğraşlar sonucu FCSB'den Olimpiu Morutan'ı transfer etmişti. Fatih Terim'in kulüp yönetiminden özellikle istediği 22 yaşındaki genç yetenek, sarı kırmızılılarda oynadığı futbolla göz doldurmuştu.



Bununla beraber Olimpiu Morutan ile ilgili Romanya'da gündemi sarsacak bir gelişme yaşandı. İddiaya göre Morutan transferinde FSCB başkanı Gigi Becali, yolsuzluk yaptı. Botoşani kulübü başkanı yaptığı açıklamada, Morutan'ın transferinde pay sahibi olduklarını ifade etti.



"DAVA AÇACAĞIZ"



Olimpiu Morutan, 2016-17 sezonunda Cluj'dan Botoşani'ye bedelsiz transfer olmuştu. 22'lik yıldız, 2018-29 sezonunda da Botoşani'den 1.2 milyon euroya FCSB'nin yolunu tutmuştu.



Morutan'ı 2021-22 sezonu başında 3.5 milyon euro bedelle Galatasaray'a satan FCSB, bu miktarın %9'unu Botoşani'ye vermek zorundaydı ancak henüz Botoşani'ye ulaşan bir para yok. İşte kulüp başkanı Valeriu Iftime'nin, Rumen basınına konuya dair yaptığı o açıklamalar...



"Gigi Becali, işine geldiği zaman beni nasıl arayacağını çok iyi biliyor ama şimdi, bana para ödeyeceği için susuyor ve herhangi bir işaret göstermiyor. Onun kötü niyetli olduğunu düşünüyorum.



"ONLARDAN PARAYI ALMAMIZ GEREKİYOR"



Elimizde bulunan yüzde 9'luk pay için başvuruda bulunduk. Onlardan parayı almamız gerekiyor ama bugün dahi, Morutan'ın ne kadara satıldığı ve Galatasaray'dan paranın ne zaman tahsil edileceğine dair bir bilgi alamadık.



FCSB'ye güvenmememiz gerektiğini biliyoruz. İlk konuşmamızda, bize bunların gizli veriler olduğunu ve bizi bilgilendiremeyeceklerini söylediler. Onlara 2. bir talepte bulundum ve bu kez hiç cevap gelmedi. Dostane bir şekilde çözmeye çalıştık ama kendilerini bulamadık.



"PARAYI ÖDEYECEKLERİNİ SÖYLEDİLER, BU YALANDI"



Bunlar 8-9 gün önce oldu. Bana cevap vereceklerini söylediler, geçtiğimiz Pazartesi gününe kadar cevap alamadım. Sonra tesadüfen, başka bir meseleyi görüşmek üzere Valeriu Argaseala ile karşı karşıya geldik. Morutan'ı sorduğumda, Pazartesi göndereceğini söyledi, bu yalandı.



FCSB'den hiçbir şey almadım. Artık onların peşinde koşmayacağım. 12 Ekim Salı günü, onları Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na şikayet ettim. Bizimle konuşmaya devam etmek zorundalar. Onlarla dostane bir şekilde geçinmek, insani iletişim kurmak için her şeyi denedik ve karşımızda kimseyi göremedik."



