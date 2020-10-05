Roma Smalling'i aldı, Marcao kaldı!

Serie A ekibi Roma, Manchester United'dan Chris Smalling'i kadrosuna kattı ve B planı olarak gördükleri Marcao Galatasaray'da kaldı.

Haber; Sporx.com
Roma Smalling'i aldı, Marcao kaldı!
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05 Ekim 2020 20:31
Galatasaray'dan Marcao'yu da gündemine alan Roma, geçen sezon da kadrosunda kiralık olarak oynayan Chris Smalling'i kadrosuna kattı.

Serie A ekibi, İngiliz oyuncu için Manchester United'a 15 milyon eurosu peşin olmak üzere bonuslarla birlikte 20 milyon euro ödeyecek.

Smalling, geçen sezon Roma'da 37 maça çıkmış ve 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

MARCAO GALATASARAY'DA KALDI

Transfer dönemi boyunca takımdan ayrılıp ayrılmayacağı tartışılan Marcao, Galatasaray'da kaldı.

Sarı-kırmızılı takımın 20 milyon euro talep ettiği Brezilyalı için Roma son olarak 13 milyon euro teklif etmişti.



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