Roma, Ndicka'yı Galatasaray'a satmaya sıcak bakıyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir isim takip listesine dahil edildi.



Sarı kırmızılılar, Roma'nın 25 yaşındaki stoperi Evan Ndicka ile ilgilendiği kaydedildi.



İtalya'da yayın yapan Repubblica'nın haberinde Roma'nın Fildişi Sahilli futbolcuyu elden çıkarmak istediği ve Galatasaray'a satmaya sıcak baktığı ifade edildi.



PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Roma'da sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değerinin 30 milyon euro olduğu vurgulandı.Ancak Finansal Fair Play nedeniyle oyuncu satma zorunluluğu bulunan İtalyan ekibinin transfer konusunda kolaylık sağlayabileceği aktarıldı.Kariyerinin ilk yıllarında Fransa'da tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Evan Ndicka, A Milli Takım seviyesinde Fildişi Sahili'ni seçti. Fildişi Sahili ile bugüne kadar 19 kez maça çıkan Ndicka, 2024'te Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk kazandı.Frankfurt formasıyla yıldızını parlatan Ndicka; 2021-22 sezonunda Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayarak adından söz ettirmiş ve Jose Mourinho döneminde Roma'ya transfer olmuştu.Fildişi Sahilli stoper Evan Ndicka etkili sol ayağıyla biliniyor. Sol stoperde görev yapan 25 yaşındaki futbolcu, 1.92'lik boy avantajıyla hava toplarına da son derece hakim.Roma'da 2024-2025 sezonunda 51 maça çıkarken 1 gol attı, 2 kez de asist yaptı.