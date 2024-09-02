Roma, Galatasaray'ın da ilgilendiği Mario Hermoso transferinden sonra başka stoper arayışlarına devam ediyor.



Teknik Direktör Daniele De Rossi, yeni savunma oyuncusunu kadroya katmaya hazırlanıyor. Atletico Madrid'den ayrılan Mario Hermoso, Roma ile pazartesi günü üç yıllık bir sözleşme imzalayacak. Ancak bu transfer, Roma'nın tek hamlesi olmayabilir.



CHRİS SMALLİNG ROMA'DAN AYRILABİLİR



Chris Smalling'in Suudi Arabistan'a transferi gündemde. Oyuncunun takımdan ayırılması durumunda Roma, stoper transferi için şartlarını zorlamaya devam edecek.



MATS HUMMELS



İtalya Temsilcisinin, serbest oyuncu olan Mats Hummels'i de kadrosuna katabileceği belirtiliyor.



HERMOSO İMZA ATACAK



Roma'nın transfer dönemi henüz kapanmadı. Teknik direktör De Rossi, savunmayı güçlendirmek için Hermoso'nun transferini tamamlarken, Galatasaray'ın da ilgilendiği oyuncu pazartesi günü resmi sözleşmeye imza atacak. Eğer Smalling'in Suudi Arabistan'a transferi gerçekleşirse, Roma bir değil, iki savunmacı almayı planlıyor. Bu isimlerden biri de Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan Mats Hummels.



De Rossi, Juventus ile oynanacak sezonun ilk büyük maçı öncesinde transfer dönemini değerlendirdi: "Transfer dönemini olumlu buluyorum, kadromuzun kalitesini artırdık. Özellikle Koné ve Saelemaekers'ten çok memnunum. Koné, uzun süredir ihtiyaç duyduğumuz ve sürekli istediğim bir oyuncuydu. Savunmada biraz eksik kaldık ama bu beklenmedik gelişmelerin bir sonucu."





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