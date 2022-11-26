Rodrigue Beaubois: 'Çok zor galibiyet oldu'

Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois, THY EuroLeague'de Virtus Bologna deplasmanında alınan 85-80'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



Beaubois, "Çok zor bir galibiyet oldu. Başından sonuna mücadele etmek gerekti. Birlikte kalabildiğimiz ve bu galibiyeti aldığımız için gayet mutluyum. Çok yoğun bir maçtı. İki takım adına da inişler ve çıkışlar oldu." dedi.



Karşılaşmada 19 sayı, 8 ribaund ve 2 asistlik performansıyla MVP olan Beaubois, "Son çeyrek çok iyi iş çıkarttık ve bence galibiyeti hak ettik." ifadeleriyle açıklamalarını tamamladı.





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