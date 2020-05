Rodman'ın ikonik dalışını yakalayan fotoğrafçı, fotoğrafı konuştu!

NBA fotoğrafçısı Sam Forencich, 1997'de çektiği Dennis Rodman'ın ikonik fotoğrafı hakkında konuştu.



Spor belgeseli "The Last Dance"in üçüncü ve dördüncü bölümlerinde Rodman'ın, ikonik topa dalışının yer aldığı fotoğraf da bulunuyordu. Bu klasik fotoğrafı çeken Forencich, fotoğrafı çektiği anı ve sonrasına değindi.



Forencich, 1997'deki büyük görevini hatırladı. Chicago Bulls ve Golden State Warriors arasındaki maçta bu ikonik Rodman fotoğrafını çekmiş olan Forencich, meslektaşları ile hemen hemen aynı noktada olduğu ve aynı ekipmana sahip olduğu için, şanslı olduğunu iddia etti. Hepsinin, bu şekilde harika fotoğraflar elde etmek için eşit fırsatı bulunuyordu.



"HİÇ BÖYLE BİR FOTOĞRAF ÇEKMEMİŞTİM"



O zamanlar fotoğrafçılar, çektikleri fotoğrafları görmek için birkaç gün beklemek zorunda kalıyorlardı. Forencich için, bu uzun bekleyişe değmişti:



"Sports Illustrated'da çift sayfada verilmiş olarak görünüyordu ve harika duruyordu. Çok memnun kalmıştım, ancak fotoğrafı bir haftadan fazla bir süreden sonra gerçekten görme ve özel bir fotoğraf olduğunu anlama şansı bulabilmiştim."



Fotoğraf, Sports Illustrated'da gösterildikten sonra, tüm dünyada - başka dergilerde, reklam panolarında ve hatta TV'de de görülmüştü:



"Hiç bu şekilde ikonik bir fotoğraf çekmemiştim. Avrupa dergilerindeydi, reklam panolarındaydı, her yerdeydi. Jay Leno, Rodman'ı konuk olarak aldığında, televizyondaki ekranı dolduran Sports Illustrated fotoğrafım bulunuyordu. Fotoğraf ve o an hakkında konuşmuşlardı. Etkisi gerçeküstü bir şeydi."