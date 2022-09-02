Rodgers: 'Çağlar yeterli değil'

Leicester City menajeri Brendan Rodgers, Çağlar Söyüncü'nün bu sezon neden oynamadığını açıkladı.



Kuzey İrlandalı menajer, bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Çağlar Söyüncü'nün oynamamasıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Rodgers yaptığı açıklamada, "Çağlar Söyüncü şu anda bizim seviyemize yakın bile değil" açıklamasını yaptı.



Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü bu sezon Premier Lig'de henüz süre almazken İngiltere Lig Kupası'nda ise 1 maçta 90 dakika oynadı.



Çağlar Söyüncü 2018'de Leicester City'e Freiburg'dan 21 milyon euroya transfer edilmişti. Çağlar Leicester formasını bugüne kadar 124 maçta sırtına geçirirken 3 gol 2 asistlik katkı da sağladı.





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