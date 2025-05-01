Houston Rockets, genç yıldızı Amen Thompson'ı takas pazarlıklarının dışında tutacağını rakip kulüplere bildirdi.



ESPN'in haberine göre, Rockets yönetimi potansiyel yıldız transferlerine açık olsa da, 2023 NBA Draftı'nda 4. sıradan seçilen Amen Thompson'ın dokunulmaz olduğunu net şekilde iletti.



Thompson, bu sezon savunma katkısıyla dikkat çekti ve Yılın Savunmacısı ödülü oylamasında 5. sırada yer aldı. Skor ortalamasını 9.5'ten 14.1'e çıkaran Thompson, aynı zamanda hücum yönünü de geliştirerek takımın yapı taşlarından biri haline geldi.



Rockets yöneticilerinin, 1.98'lik genç yıldızın tavanını "Russell Westbrook'un en iyi dönemi" seviyesinde gördüğü öne sürüldü.



GM Rafael Stone, "Zaten çok iyi bir oyuncu oldu. Bu seneden çok daha iyisini seneye bekliyoruz. Her şeyi çabuk öğreniyor, şaşırtıcı derecede hızlı adapte oluyor," diyerek oyuncuya olan inancını vurguladı.



