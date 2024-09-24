Robinson sezon başında yok, Aralık'ta dönebilir

New York Knicks pivotu Mitchell Robinson'ın, ayak bileğinden geçirdiği ameliyat sebebiyle önümüzdeki sezonun başlangıcını kaçıracağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Robinson sezon başında yok, Aralık'ta dönebilir
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24 Eylül 2024 11:36
New York Knicks pivotu Mitchell Robinson'ın, ayak bileğinden geçirdiği ameliyat sebebiyle önümüzdeki sezonun başlangıcını kaçıracağı bildirildi.

SNY'den Ian Begley'nin haberine göre Robinson'ın, yaz döneminde geçirdiği ayak bileği ameliyatının iyileşme süreci devam ettiği için, 2024-25 sezonunun başlangıcını kaçırması bekleniyor.

Begley ayrıca, Robinson'ın hedef dönüş tarihinin Aralık veya Ocak aylarında olmasının beklendiğini ise sözlerine ekledi.

New York pivotu, sakatlığı Knicks'in Indiana Pacers'a karşı oynadığı playoff serisinin 1. maçında geçirmişti.

26 yaşındaki oyuncu, önceki sezon New York ile oynadığı 31 maçta 5,6 sayı, 8,5 ribaund ve 1,1 blok ortalamaları kaydetmiş, 2023-24 sezonunda ise maç başına 4,6 hücum ribaundı ile NBA'de bu alanda zirvede yer almıştı.

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