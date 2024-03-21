Robinho'ya cinsel taciz davasından 9 yıl hapis!

Bir dönem ülkemizde Başakşehir ve Sivasspor formaları giyen Brezilyalı yıldız Robinho, cinsel taciz suçlamasıyla ülkesinde 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Brezilya Yüksek Adalet Mahkemesi soruşturma yargıcı, Robinho'nun 2013 yılında İtalya'da işlediği cinsel saldırı suçunun cezasını kendi ülkesinde çekmesi gerektiğine karar verdi.



Eski futbolcu Ocak 2022'de bir gece kulübünde toplu tecavüzden suçlu bulunmuş ve yasaların ağırlığını üzerinde hissederek, iki ülke arasında suçluların iadesi anlaşması olmadığı için sığınmak üzere Brezilya'ya dönmeye karar vermişti.



Eski Brezilya milli takımı oyuncusu Robinho, o dönemde AC Milan'da oynuyordu.



Cezası İtalya'nın en yüksek mahkemesi tarafından onaylanmasının ardından İtalyan savcılar uluslararası tutuklama emri çıkardı. Kararın aleyhine sonuçlanması durumunda 40 yaşındaki oyuncu, Brezilya Yüksek Mahkemesi'ne yapılacak itirazı beklerken karara göre serbest kalabilecek.



Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Robinho'nun cezayı Brezilya topraklarında çekebilmesini umduğunu söyledi. Da Silva daha önce yaptığı açıklamada taciz suçunu işleyen herkesin hapse atılması gerektiğini belirtmişti. Robinho'nun hapiste olmamasını utanç verici olarak nitelendiren Da Silva, "Robinho zaten İtalya'da hüküm giydi ve cezasını burada çekmesi gerekirdi. Bu ay içinde yargılanacak. Umarım sorumsuzluğunun bedelini öder. Bu suçu işleyen herkes hapse girmeli. Genç Brezilyalıların yüzde 99'undan daha şanslıydı, çok para kazandı ve çok ünlü oldu. Buna ihtiyacı yoktu" ifadelerini kullanmıştı.





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