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Robin Van Persie: ''Fenerbahçe'de zevk almadım...''

Feyenoord forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Robin Van Persie: ''Fenerbahçe'de zevk almadım...''
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31 Ekim 2018 20:04
Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Robin van Persie, Fenerbahçe hakkında flaş itiraflarda bulundu.

Hollanda basınına konuşan Feyenoord'un 36 yaşındaki forveti, futbolu bırakma kararı hakkında ''Türkiye'deyken artık oyundan zevk almıyordum. Ama bu şekilde de bitirmek istemedim. O yüzden Feyenoord'a döndüm. Feyenoord'a dönmek çok eğlenceliydi. Tecrübelerimle buradaki arkadaşlarıma yardımcı olmak istedim.'' diye konuştu.

''ARTIK YETER...''

Kararının kesin olduğunu belirten van Persie, ''Artık doğru zaman geldi. 36 yaşındayım. 18 yıldır profesyonel futbolcuyum. 5 yıldır futbolun içindeyim. Artık yeter.'' sözlerini kullandı.

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