Robert Williams III, 2 hafta yok

Portland Trail Blazers pivotu Robert Williams III'ün bu haftaki antrenman kampında 1. derece sol hamstring zorlanması yaşadığı ve iki hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Robert Williams III, 2 hafta yok
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05 Ekim 2024 12:50
Portland Trail Blazers pivotu Robert Williams III'ün bu haftaki antrenman kampında 1. derece sol hamstring zorlanması yaşadığı ve iki hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Williams, 2022-23 sezonunda sadece 35 maçta forma giyerken, 2023-24 sezonunda ise çeşitli diz ve hamstring sakatlıkları nedeniyle altı maçta oynayabilmişti.

Williams ayrıca, 2021 yazında Boston Celtics ile dört yıllığı 54 milyon dolarlık bir uzatma imzalamıştı ve 2026'da serbest oyuncu olacak.

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