Toronto Raptors forveti RJ Barrett, sağ dizindeki burkulma nedeniyle en az bir hafta sahalardan uzak kalacak.



Barrett, sakatlığı Brooklyn Nets karşısında alınan galibiyet sırasında yaşadı.



Deneyimli kanat oyuncusu, Raptors adına bu sezon 17 maçın tamamına ilk beş başlayarak çıkmıştı; ancak Pazartesi günü Cleveland Cavaliers karşılaşmasını kaçırdı. Yapılan görüntüleme tetkiklerinde Barrett'ın dizinde yapısal bir hasar olmadığı belirlendi.



Barrett bu sezon 19.4 sayı, 4.8 ribaund ve 3.8 asist ortalamalarıyla oynuyor. Ayrıca kariyerinin en yüksek saha içi isabet oranına (yüzde 50.6) ulaşmış durumda.



