Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor ile Vavacars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.



İki takımın da açık ve hücuma dönük oynadığı mücadelede toplam 16 şut atmasına karşın kalecileri geçemedi.



Rizespor ile Karagümrük arasında bu stadyumda oynanan geçen sezonki mücadele de 0-0 sona ermişti.



Ligde 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Karagümrük, 4 puana yükseldi. Çaykur Rizespor ise yeni sezonun ilk puanını aldı.



Çaykur Rizespor, gelecek hafta Antalyaspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Beşiktaş'a konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında, orta sahadan atılan uzun pasla topla buluşan Ahmet Musa, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu sırada araya giren Cemali'nin, rakibinden önce dokunduğu top kornere çıktı.

9. dakikada Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Cemali'nin ceza sahasına ortasında Dabo'nun kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Viviano sağından kornere gönderdi.

20. dakikada Fatih Karagümrük'ten Hedenstad'ın ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, barajdan seken meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi.



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...



