Rizespor'un golcüsu,Trabzonspor'a önerildi

Spor Toto Süper Lig'e 1 yıl aradan sonra tekrar yükselen Çaykur Rizespor'da golcü John Mary, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi.



30 yaşında 1.86 boyunda olan Kamerunlu forvet ara transfer döneminde Atmaca'ya gelmişti. Kontratında "1 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan John Mary için menajerinin Bordo-Mavili yetkililerle görüştüğü öne sürüldü.



Menajerin bu görüşmede, "John tam sizin aradığınız özellikle sahip bir forvet. Nenad Bjelica ile çok önemli işler yapar. Kaçırmayın" dediği öğrenildi. Ancak Trabzonsporlu yetkililerin, "Rize bizim komşumuz. Sözleşmesi devam eden bir futbolcuya teklif yapmamız söz konusu olamaz. Oyuncu, Rize ile yolları ayırırsa ve hocamızın da böyle bir talebi olursa ancak o zaman gündemimize alabiliriz" yanıtı verdiği ifade edildi. Rizespor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bu sezon 14 maça çıkan John Mary, 6 gol attı 1 de asist yaptı.



(Haber: Karadeniz Gazetesi)





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