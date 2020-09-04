Rizespor-Trabzonspor maçı nefes kesti: Tam 7 gol

Çaykur Rizespor ile Trabzonsor, Çaykur Didi Stadyumu'nda hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bordo-Mavililer, maçı 4-3 kazandı.
Saat 17'de başlayan karşılaşmayı hakem Sinan Dereci yönetti.
Karşılaşmada Trabzonspor'un golleri; 17 ve 22. dakikalarda Abdülkadir Ömür, 43. dakikada Nwakaeme ve 45. dakikada Pereira'dan geldi.
Rizespor'un golleri ise; 13. ve 34. dakikalarda biri penaltıdan olmak üzere Skoda ve 49. dakikada Abdullah Durak'dan geldi.
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Flavio, Marlon ve Anders Trondsen maça ilk 11'de başladı.
Saat 17'de başlayan karşılaşmayı hakem Sinan Dereci yönetti.
Karşılaşmada Trabzonspor'un golleri; 17 ve 22. dakikalarda Abdülkadir Ömür, 43. dakikada Nwakaeme ve 45. dakikada Pereira'dan geldi.
Rizespor'un golleri ise; 13. ve 34. dakikalarda biri penaltıdan olmak üzere Skoda ve 49. dakikada Abdullah Durak'dan geldi.
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Flavio, Marlon ve Anders Trondsen maça ilk 11'de başladı.