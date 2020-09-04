Rizespor-Trabzonspor maçı nefes kesti: Tam 7 gol

Çaykur Rizespor ile Trabzonsor, Çaykur Didi Stadyumu'nda hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bordo-Mavililer, maçı 4-3 kazandı.



Saat 17'de başlayan karşılaşmayı hakem Sinan Dereci yönetti.



Karşılaşmada Trabzonspor'un golleri; 17 ve 22. dakikalarda Abdülkadir Ömür, 43. dakikada Nwakaeme ve 45. dakikada Pereira'dan geldi.



Rizespor'un golleri ise; 13. ve 34. dakikalarda biri penaltıdan olmak üzere Skoda ve 49. dakikada Abdullah Durak'dan geldi.



Trabzonspor'un yeni transferlerinden Flavio, Marlon ve Anders Trondsen maça ilk 11'de başladı.



