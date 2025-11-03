Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.



Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Çaykur Rizespor, 1-0 kazandı.



Rizespor'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada Atilla Mocsi attı.

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor, 3 haftalık aranın ardından galip geldi. Karagümrük'ün ise galibiyet hasreti 8 maça yükseldi.Karşılaşmanın ardından Rizespor, puanını 13'e yükseltti ve 11. sırada haftayı kapattı. Karagümrük ise 4 puanla son sırada konumlandı.Ligde gelecek hafta Rizespor, Gaziantep FK'ye konuk olacak. Karagümrük, Konyaspor'u konuk edecek.2. dakikada Augusto'nun ceza sahası sol çaprazındaki ortasında topla buluşan Jurecka, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR incelemesi sonucu pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.21. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Serginho'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.45+3 dakikada topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in ortasında topla buluşan Jurecka'nın şutu az farkla auta gitti.49. dakikada ev sahibi ekipten Laçi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Gribic'in müdahalesiyle meşin yuvarlak taca gitti.56. dakikada konuk ekibin atağında Kranevitter'in sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.62. dakikada Çaykur Rizespor'un atağında Sow'un pasında topla buluşan Hojer'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta gitti.85. dakikada konuk ekip atağında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ahmet Sivri'nin şutunu savunmada Hojer uzaklaştırdı.88. dakikada Çaykur Rizespor'dan Muhammet Taha Şahin'in uzaktan sert vuruşunda kaleci Grbic meşin yuvarlağı kornere çeldi.Çaykur DidiÖmer Tolga Güldibi, Suat Güz, Ali Can AlpYahia Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Papanikolaou (Dk. 60 Sowe), Laçi, Rak-Sakyi (Dk. 71 Mihaila), Buljubasic (Dk. 82 Taylan Antalyalı), Augusto (Dk. 46 Emrecan Bulut), JureckaGrbic, Atakan Çankaya, Roco, Anıl Yiğit Çınar, Balkovec (Dk. 90 Çağatay Kurukalıp), Kranevitter, Doh (Dk. 90 Barış Kalaycı), Serginho (Dk. 63 Camacho), Berkay Özcan (Dk. 73 Ahmet Sivri), Larsson, David FofanaDk. 82 Mocsi (Çaykur Rizespor)Dk. 20 Papanikolaou, Dk. 29 Rak-Sakyi, Dk. 68 Mocsi (Çaykur Rizespor), Dk. 40 Atakan Çankaya Dk. 44 Doh, Dk. 71 Anıl Yiğit Çınar (Mısırlı.com Fatih Karagümrük)