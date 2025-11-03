03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
0-0
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
0-1
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
1-0
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
1-1
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
3-1
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
1-2
03 Kasım
Lazio-Cagliari
0-01'

Rizespor, Karagümrük'e karşı son anlarda güldü!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

calendar 03 Kasım 2025 21:59 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2025 22:21
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Rizespor, Karagümrük'e karşı son anlarda güldü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Çaykur Rizespor, 1-0 kazandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada Atilla Mocsi attı.



Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor, 3 haftalık aranın ardından galip geldi. Karagümrük'ün ise galibiyet hasreti 8 maça yükseldi.

Karşılaşmanın ardından Rizespor, puanını 13'e yükseltti ve 11. sırada haftayı kapattı. Karagümrük ise 4 puanla son sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Rizespor, Gaziantep FK'ye konuk olacak. Karagümrük, Konyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Augusto'nun ceza sahası sol çaprazındaki ortasında topla buluşan Jurecka, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR incelemesi sonucu pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.

21. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Serginho'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

45+3 dakikada topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in ortasında topla buluşan Jurecka'nın şutu az farkla auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada ev sahibi ekipten Laçi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Gribic'in müdahalesiyle meşin yuvarlak taca gitti.

56. dakikada konuk ekibin atağında Kranevitter'in sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

62. dakikada Çaykur Rizespor'un atağında Sow'un pasında topla buluşan Hojer'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

82. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazında Jurecka'nın röveşatasında dönen topu Mocsi filelere gönderdi: 1-0.

85. dakikada konuk ekip atağında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ahmet Sivri'nin şutunu savunmada Hojer uzaklaştırdı.

88. dakikada Çaykur Rizespor'dan Muhammet Taha Şahin'in uzaktan sert vuruşunda kaleci Grbic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Suat Güz, Ali Can Alp

Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Papanikolaou (Dk. 60 Sowe), Laçi, Rak-Sakyi (Dk. 71 Mihaila), Buljubasic (Dk. 82 Taylan Antalyalı), Augusto (Dk. 46 Emrecan Bulut), Jurecka

Mısırlı.com Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Anıl Yiğit Çınar, Balkovec (Dk. 90 Çağatay Kurukalıp), Kranevitter, Doh (Dk. 90 Barış Kalaycı), Serginho (Dk. 63 Camacho), Berkay Özcan (Dk. 73 Ahmet Sivri), Larsson, David Fofana

Gol: Dk. 82 Mocsi (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Papanikolaou, Dk. 29 Rak-Sakyi, Dk. 68 Mocsi (Çaykur Rizespor), Dk. 40 Atakan Çankaya Dk. 44 Doh, Dk. 71 Anıl Yiğit Çınar (Mısırlı.com Fatih Karagümrük)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.