Rizespor, Ayberk Karapo'yu kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Manisa FK'dan 20 yaşındaki genç savunmacı Ayberk Karapo'yu kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Rizespor, Ayberk Karapo'yu kadrosuna kattı
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13 Eylül 2024 21:44
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Manisa FK'dan genç oyuncu Ayberk Karapo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: ''Çaykur Rizespor'umuz, Manisa FK'dan Ümit Milli Ayberk Karapo'yu kadrosuna kattı. Manisa FK ile yapılan anlaşmanın ardından 20 yaşındaki genç savunmacı, satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiralık anlaşma imzaladı. Yeni transferimiz Ayberk'e "Hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz.''

PERFORMANSI

Geçen sezon Manisa FK formasıyla 16 maça çıkan genç stoper Ayberk, 1 gollük performans sergiledi.

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