24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
19:00
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
19:00
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
19:00
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-190'
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
18:30
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
18:30
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-017'
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
19:30
24 Ağustos
Como-Lazio
19:30
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
0-04'
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
0-04'
24 Ağustos
Toulouse-Brest
0-04'
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
1-033'
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
20:00
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Rize'de motosiklet şov hayran bıraktı

Rize'nin Ardeşen ilçesi Tunca Vadisi'nde gerçekleşen 15'inci 'Formulaz Tahta Araba' yarışlarına katılan ünlü akrobasi şovmeni Birkan Polat'ın motosiklet şovu vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

calendar 24 Ağustos 2025 17:55
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Tunca Beldesi'nde bu yıl 15'incisi düzenlenen Formulaz Tahta Araba yarışlarına katılan ünlü akrobasi şovmeni Birkan Polat, yarışlar arasında gösteri düzenledi.

Motosikleti ile yaptığı akrobatik hareketlerle izleyenlerden sık sık alkış alan Polat'ın, özel şovu olan motosikletinin tekerlekleri ile alev söndürme hareketi izleyenleri şaşkın bıraktı. Birçok kişinin heyecanla izlediği şov Polat'ın Türk Bayrağı açmasıyla sona erdi. Şovunu tamamlayan Polat'a ödül taktim edilirken, tahta araba sürücüleri tarafından havaya atılarak tebrik edildi.

'DOĞANIN İÇİNDE GÖSTERİ YAPMAK AYRI BİR GÜZEL'


Doğanın içerisinde gösteri yapmanın çok güzel olduğunu söyleyen Birkan Polat, "Rize'de yapmış olduğum gösteriyi çok çok daha fazla seviyorum. Çünkü Türkiye'nin hiçbir yerinde, mesela gösteri sonrası havaya atmıyorlar. Ama burada insanlar sevgisi çok fazla olduğu için beni kendilerinden biri sayıp seviyorlar, seviyorlar ve havaya atıyorlar. Türkiye'nin her yeri güzel, her yerinde gösteri yapmak çok güzel. Rize'nin ayrı bir doğası var. Doğanın içinde gösteri yapmak ayrı bir güzel. Ne kadar güzel organizasyon, o kadar güzel gösteri" dedi.

'10 SENE BOYUNCA DA DEFALARCA KEZ DÜŞTÜM'

Motosiklet sürmede ekipmanın önemli olduğunu dile getiren Polat, "Bu sporu tamamen trafiğe kapalı alanlarda yapıyorum ve böyle başladım, böyle devam ediyorum. Onlara da bunu öneririm. Spora başladığım zaman, Türkiye'nin her ilini gezip motosikletin tehlikeli bir spor olmadığını; koruma ekipmanlarıyla ve kural çerçevesinde yapıldığında hayati risk taşımadığını öne sürmek için akrobasi yapmaya başladım. Bunca yıldır akrobasi yapıyorum, yaklaşık 10 sene oldu. 10 sene boyunca da defalarca kez düştüm ama koruma ekipmanlarım sayesinde bunun önüne geçtim" diye konuştu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
