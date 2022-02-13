Rıza Çalımbay: 'Antrenörlük hayatımda ilk kez yaptım'

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, altın değerinde 3 puan kazandıklarını söyledi.



Çalımbay, karşılaşmanın ardından Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, maçı kazanmak hedefiyle sahaya çıktıklarını vurguladı.



Karşılaşmanın ilk yarısında kötü oynadıklarını belirten Çalımbay, takımının yorgun olduğunu ifade etti.



Takımında maçın ilk yarısında konsantrasyon düşüklüğü olduğunu vurgulayan Çalımbay, "İstediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Maçtan önce bunların hepsini konuştuk, zor bir maç olacağını biliyorduk. Bizim için önemli olduğu kadar Malatyaspor için de önemli bir maçtı." dedi.



"İki tane güzel gol attık"



Çalımbay, Malatyaspor'un çok iyi hücum hattına sahip olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bizi çok zorladılar, bir gol yedik ama başka goller de yiyebilirdik. Antrenörlük hayatımda ilk defa ilk yarıda oyuncu değiştirdim, değiştirmek zorunda kaldım. Hakan Arslan orta saha oyuncumuz onu kullanmak istiyorduk ama sakatlıktan çıktı ve direkt oynayamazdı. Koray da sakatlıktan çıktı ama Hakan'dan biraz daha iyiydi sağlık olarak, ona şans verdik. Ama işler bazen istediğiniz gibi gitmiyor, Hakan'ı mecburen aldık ve Hakan bugün gerçekten mükemmel oynadı, oyuna girdikten sonra dengeyi kurduk. İkinci yarı konuşmamız ve hem de taktik anlayışımız, oyuncu değişikliklerimizi yaptık, ondan sonra farklı bir şekilde sahaya çıktık. Kendine güvenen, hem atakta hem defansta çok iyi olan, özellikle Malatya'nın ilk yarıda girdiği pozisyonlardan fazla pozisyona biz girdik. İki tane güzel gol attık, bana göre altın değerinde 3 puan kazandık. İkinci yarı oyunu çevirdik, herkes kapasitesinin üzerine çıktı ve iyi bir maç kazandık."



Maç sırasında bazı oyunculara tepki gösterilmesiyle ilgili bir soru üzerine Çalımbay, hiçbir oyuncunun sahaya kötü oynamak için çıkmayacağını vurguladı.



Karşılaşmanın ilk yarısında takım olarak kötü oynadıklarını ifade eden Çalımbay, sakatlıktan çıkan Koray Altınay ve Hakan Arslan'ın buna rağmen iyi oynadıklarını belirtti.



"Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"



Çalımbay, taraftarlardan tribünleri doldurmalarını ve takıma sahip çıkmalarını istedi.



Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldıklarını anımsatan Çalımbay, "Sahamızda oynayacak olmamız bir avantaj ve bu avantajı en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. Bu seneki hedeflerimizden bir tanesi kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Beni korkutan sakatlıklar, inşallah o zamana kadar sakat oyuncularımız da gelirse çok iyi bir şekilde kadromuzu kurabilirsek gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz." diye konuştu.



Çalımbay, transfer çalışmalarını kulübün bütçesine göre yaptıklarını sözlerine ekledi.





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