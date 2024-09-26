UEFA Avrupa Ligi 1. Hafta maçında Romanya ekibi FCSB ile Letonya ekibi Rigas Skola karşı karşıya geldi. Bükreş Arena Nationala'da oynanan mücadeleyi ev sahibi FCSB 4-1'lik skorla kazandı.
FCSB'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakika Daniel Birligea, 32. dakikada Marius Stefanescu, 58 ve 69. dakikalarda Darius Olaru kaydetti.
Rigas Skola'nın tek golü 23. dakikada Ziga Lipusczek'ten geldi.
Bu sonucun ardında FCSB lig aşamasına 3 puanla, Rigas Skola ise puansız başladı.
FCSB, gelecek hafta PAOK'a konuk olacak. Rigas Skola ise Galatasaray'ı ağırlayacak.
FCSB'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakika Daniel Birligea, 32. dakikada Marius Stefanescu, 58 ve 69. dakikalarda Darius Olaru kaydetti.
Rigas Skola'nın tek golü 23. dakikada Ziga Lipusczek'ten geldi.
Bu sonucun ardında FCSB lig aşamasına 3 puanla, Rigas Skola ise puansız başladı.
FCSB, gelecek hafta PAOK'a konuk olacak. Rigas Skola ise Galatasaray'ı ağırlayacak.