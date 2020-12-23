Rıdvan Dilmen: 'Tartışmasız kırmızı kart çıkmalıydı'

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin evinde Başakşehir ile oynadığı maçın ilk yarısını değerlendirdi.



İŞTE DİLMEN'İN YORUMLARI

Durgun maç oluyor. Artık espri konusu olmuş, Fenerbahçe'nin kalesine gelen ilk top gol oluyor. Fenerbahçe, antrenman programlarını maçlara 1-0 geriden geliyormuş gibi hazırlasın. 14 maçın 7'sinde geriye düşmüş Fenerbahçe. 1-0'dan sonra Hasan Ali kaçırdı çok net. Fenerbahçe, Thiam ile altı pastan kaçırdı. Sürpriz oyuncu Nazım ile gelen hayati bir gol.



4-4-2'yi orta sahada Mert Hakan ve Gustavo ile oynamam. Rakip Başakşehir ise hiç oynamam. Beşiktaş'taki Vida gibi oyuncular var. Birkaç oyuncuyu Okan Hoca oynatmıyor. İki takım da sürpriz kadroyla çıktı. Ağır bir şeyler söylemek istemiyorum ama Başakşehir antrenman maçı yapıyor. İstediği şekilde sona eriyor. Antrenman maçı gibi Başakşehir için. Mert Hakan ve kartlı Gustavo, önde dönüşü olmayan iki santrfor... Fenerbahçe'de olmazsa olmazı yüzde yüz 1 orta saha. Başakşehir'İn girecek oyuncuları maça direkt etki edebilir; Visca, Giualiano, Berkay gibi.



Fenerbahçe'nin hocası olsam, bu 4-2-4 gibi taktiği takımların yüzde 90'ına uygularım, böyle bir çılgınlık yaparım ama Başakşehir'e yapmam.



Gustavo'ya kırmızı kart, tartışılmaz. Bu pozisyon kırmızı kart. Yaralayıcı bir harekettir. Cüneyt Çakır doğru bir istekte bulundu, gel dedi ama görüşmeler ne oldu bilemiyorum. Fenerbahçe'nin 12. dakikadan itibaren 10 kişi devam etmesi gerekiyordu. Niyet okuyamam ama Gustavo Noel'e gitmesin. Aranıyor. Bayağı bir uğraşıyor.



