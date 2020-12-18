Rıdvan Dilmen: 'İstedikleri anda vitesi değiştirdiler'

Galatasaray'ın Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Karagümrük ile oynadığı maçın ilk yarısını Rıdvan Dilmen ve Tugay Kerimoğlu değerlendirdi. Dilmen, zorlu fikstüre dikkat çekerken, "İstanbul derbisiyle hafta başladı. 10 günlük fikstür açıklandı muhtemelen 17 Ocak'a kadar ara verilmeyecek. Allah yardımcıları olsun, çok zor bir süreç. Allahtan elendiler Avrupa'dan tabi mecazi olarak söylüyorum. Zor bir süreç başlıyor." ifadelerini kullandı.



Karagümrük'ü değerlendiren yorumcu, "Karagümrük'ün deneyimli bir başkanı var, akıllı işler yapıyor, Roco'yu aldı, Emre'yi aldı. Ndiaye'yi aldı. Kendi evinde daha oynamadı bu takım, evi yok. Çok iyi taraftarları var. Ben de Karagümrük'e karşı oynamıştım." dedi.



İlk yarı için de yorumlarını yapan Rıdvan Dilmen, "Bir araba düşünün vitesli bir de şöfor kullanacak. Fatih Terim ve Şenol hoca var. Şenol hocanın talebeleri kullandı arabayı. İstedikleri anda vitesi değiştirdiler. 4'e yakın pozisyonları var." diye konuştu.



TUGAY KERİMOĞLU: "OĞULCAN OYUNDAN ÇIKABİLİR"



Tugay Kerimoğlu ise, "İşler Karagümrük adına iyi. Beklentiler 2. yarıda iki takımda da farklı olacaktır. Karagümrük'ün kulübesinde de önemli adamlar var" yorumunu yaptı.



Belhanda ve Oğulcan'ın değişebileceğini kaydeden Kerimoğlu, "Saha içindeki performanstan uzak olmak değişikliklere götürür. Belhanda'nın hafta içindeki 90 dakikası var, bir değişiklik olabilir. Emre'lerden iyi görüntü alamadık, bazen iyi görüntüden uzak gördük. Sahada üçgenlerle sonuca gidiliyordu, Galatasaray kaleye uzak göründü. Belhanda ve Oğulcan değişikliği olabilir, mantıklı" dedi.



