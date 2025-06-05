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Rick Pitino'dan Knicks iddialarına net yanıt: "Kesinlikle hayır"

St. John's Üniversitesi basketbol takımının başantrenörü Rick Pitino, adının New York Knicks ile anılması üzerine iddiaları kesin bir dille reddetti.

calendar 05 Haziran 2025 14:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Rick Pitino'dan Knicks iddialarına net yanıt: 'Kesinlikle hayır'
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St. John's Üniversitesi basketbol takımının başantrenörü Rick Pitino, adının New York Knicks ile anılması üzerine iddiaları kesin bir dille reddetti.

Yankee Stadyumu'nda onur konuğu olarak ilk atışı yapan 72 yaşındaki koç, YES Network canlı yayınında NBA'e dönüş ihtimali sorulduğunda şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle hayır."

Geçtiğimiz sezon St. John's'ta 31 galibiyet – 5 mağlubiyetlik bir derece elde eden Pitino, Thibodeau'nun görevden alınmasının ardından Knicks için olası adaylardan biri olarak gösterilmişti. Ancak Pitino, 2001'den bu yana NBA'de görev yapmıyor ve lige dönüş gibi bir planının olmadığını açıkça dile getirdi.


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