Rezerv Lig'de galip Galatasaray: 4-3

TFF Rezerv Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.



İlk yarısı 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğü ile tamamlanan mücadeleyi Galatasaray 4-3 kazanırken, sarı kırmızılı ekibin golleri 45. dakikada Barış Alper Yılmaz, 46. dakikada Hamza Akman, 75. dakikada Atalay Babacan ve 86. dakikada Zeki Mert Saki'den geldi.



Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Rezerv Lig'de çıktığı 2 maçta kaydettiği 4 gol 4 asist ile dikkat çeken bir performansa imza attı.



Bu sonuçla beraber ligde 4'de 4 yapan sarı kırmızılılar puanını 12'ye yükseltirken, Trabzonspor 4 puanda kaldı.



Galatasaray ligin önceki maçlarında Antalyaspor'u 4-2, Giresunspor'u 5-2 ve Ümraniyespor'u 9-0 mağlup etmişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ