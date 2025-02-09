Retegui'den istatistikleri sallayan performans!

Atalanta'nın yaz transfer döneminde Genoa'dan kadrosuna kattığı Mateo Retegui, Gian Piero Gasperini yönetiminde dikkat çeken bir performans ortaya koyuyor.



İtalyan ekibinde bu sezon 33 maçta süre bulan 25 yaşındaki golcü futbolcu, 23 kez fileleri sarstı. Retegui, gollerinin yanı sıra takım arkadaşlarına 4 asist yaptı.



Atalanta, yaz transfer döneminde Retegui'i Genoa'dan 20.9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.



Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen İtalyan golcünün kulübü Atalanta ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



