UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta karşılaşmasında Rennes, Dinamo Kiev deplasmanına konuk oldu. Polonya'da oynanan karşılaşmayı Rennes, 1-0'lık skorla kazandı.



Mücadelede Fransız temsilcisine galibiyeti getiren tek golü 48. dakikada Christopher Wooh kaydetti.



Bu sonucun ardından Rennes, puanını 10'a yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Dinamo Kiev'in ise henüz puanı bulunmuyor.



Grubun bir sonraki haftasında Rennes Fenerbahçe, Dinamo Kiev ise AEK Larnaca deplasmanına konuk olacak.





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