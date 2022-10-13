Rennes, turu garantiledi

UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes, deplasmanda Dinamo Kiev'i 1-0'lık skorla mağlup etti ve turu garantiledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Rennes, turu garantiledi
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13 Ekim 2022 21:49
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta karşılaşmasında Rennes, Dinamo Kiev deplasmanına konuk oldu. Polonya'da oynanan karşılaşmayı Rennes, 1-0'lık skorla kazandı.

Mücadelede Fransız temsilcisine galibiyeti getiren tek golü 48. dakikada Christopher Wooh kaydetti.

Bu sonucun ardından Rennes, puanını 10'a yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Dinamo Kiev'in ise henüz puanı bulunmuyor.

Grubun bir sonraki haftasında Rennes Fenerbahçe, Dinamo Kiev ise AEK Larnaca deplasmanına konuk olacak.

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