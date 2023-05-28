Rennes'den evinde çok kritik galibiyet

Ligue 1'in 37. haftasında Rennes, sahasında Monaco'yu ağırladı. Roazhon Park'ta oynanan karşılaşmayı Rennes 2-0 kazanarak Avrupa bileti şansını son haftaya taşıdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken 52. dakikada Majer'in golüyle Rennes öne geçti. 73'te takımın yıldız ismi Gouiri'nin golü skoru belirledi.
Bu sonuçla Rennes 65 puana yükselerek 5. sıraya yükseldi ve son maçını beklemeye başladı. Monaco ise 65 puanda kalarak önemli bir avantajı değerlendiremedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken 52. dakikada Majer'in golüyle Rennes öne geçti. 73'te takımın yıldız ismi Gouiri'nin golü skoru belirledi.
Bu sonuçla Rennes 65 puana yükselerek 5. sıraya yükseldi ve son maçını beklemeye başladı. Monaco ise 65 puanda kalarak önemli bir avantajı değerlendiremedi.