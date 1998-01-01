Reinsdorf: "Jordan sakattı, Pippen asla dönmezdi..."

Chicago Bulls'un sahibi Jerry Reinsdorf, 1998'de Bulls ile işlerin sona erme şekliyle barışık olduğunu söyledi.



Reinsdorf, Michael Jordan'ı 1998-99 sezonundaki lokavttan birkaç gün önce, Bulls'a dönmesi için ikna etmeye çalışmıştı:



"Şimdi hiçbir şey söyleme. Lokavt var. Ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Bitsin, belki Phil (Jackson) ile tekrar konuşurum. Belki sonra fikrini değiştirir. O yüzden hiçbir şey söyleme."



"MICHAEL PARMAĞINI KESMİŞTİ, O YIL OYNAYAMAZDI"



Jordan, Jackson dışında kimse için oynamayacağını doğrulamıştı, ancak Reinsdorf, Jackson ile konuşana kadar son kararı almamayı kabul etmişti:



"Phil'den geri dönmesini istemiştim. O da 'Hayır, zamanı geldi." demişti. Kullandığı ifade buydu, 'Zamanı geldi.'"



"Kimsenin hatırlamak istemediği bir şey de, lokavt sırasında Michael'ın elinde bir puro kesiciyle oynarken parmağını kesmesiydi. O yıl oynayamazdı. Parmağından ameliyat olması gerekiyordu, bu yüzden herkesi geri getirseydim bile, hiç mantıklı olmazdı."





Reinsdorf, Jordan kendini sakatlamasa bile bunun bir fark yaratmayacağını belirtti.



"PIPPEN ASLA DÖNMEZDİ"



"Gerçek şu ki, 1998'de Michael'ın bu takımı taşıdığı çok açık. Adamlar gaza gelmişti. Kesilmiş parmağı yüzünden geri dönemezdi. Ama geri gelse bile, diğer oyuncular (Steve Kerr, Luc Longley, Jud Buechler, Dennis Rodman) daha değerli olduklarından, çok daha fazla teklif alacaklardı."



"10. bölümde, Michael'ın 'Hepsi bir seneliğine dönerdi' dediğini biliyorum. Ama Scottie Pippen'ın başka bir yerde çok daha büyük bir sözleşme alabileceğini bilip, bir yıllık sözleşmeyle geri dönme şansı asla yoktu."



Pippen, beş yıllık ve 67.2 milyon dolarlık bir imza ve takas anlaşmasıyla Houston Rockets'a gitmişti.



Reinsdorf, Bulls'un bir şampiyonluk daha kazanabileceğini istediğini, ancak işlerin bitiş şekliyle barışık olduğunu ekledi.



