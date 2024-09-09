Los Angeles Lakers'ın yeni koçu JJ Redick, koçluk ekibinde "manyak" kişilikte karakterler olmasını istediğini söyledi.



NBA'de ilk kez başantrenörlük yapacak olan Redick, Lakers'taki koçluk ekibini bir araya getirirken sıfırdan başlamak durumunda kalmıştı.



Lakers'ın yeni başantrenörü, iki eski başantrenör Nate McMillan ve Scott Brooks'un yanı sıra, uzun süredir yardımcı koçluk yapan Bob Beyer'ı işe almıştı. Ekibin geri kalanı ise Greg St. Jean, Beau Levesque ve Lindsey Harding gibi genç ve yükselen koçlarla tamamlanmıştı.



Redick, Spectrum'un Lakeshow Podcast'inde son derece sıkı çalışacak koçlar aradığını şu ifadelerle dile getirdi:



"Bu tesiste bu adamlarla ve koçluk ekibimizle çalışacağım için heyecanlıyım. İşimin en iyi yanı bu. Yetenek setleri ve kişilikler üzerine yapbozun parçalarını bir araya getirme konusunda büyüleyici bir tecrübe yaşadım. Burada kurduğumuz kadrodan çok mutluyum, hem genç ve hem de deneyimli koçlarımız var.



Nate (McMillan) ve Scotty'nin (Brooks) yanı sıra, NBA'de neredeyse yirmi yıldır benchte görev almış olan Bob Beyer var. Benim için en önemlisi, kadromda bir sürü manyak karakterde kişi olmasını sağlamaktı ve bunu da başardığımı düşünüyorum. Hepsi çok çalışkan kişiler."



Bu yaz kadrosunda önemli bir değişiklik yapmamış olan Lakers, Darvin Ham ile yollarını ayırdıktan sonra koçluk kadrosundaki değişikliğin ve Redick'in eklenmesinin büyük bir fark yaratacağını umuyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU