Real Sociedad, son nefeste kazandı!

La Liga'nın 11. haftasında Real Sociedad, Athletic Bilbao'yu konuk etti.



Reale Arena'da oynanan mücadeleyi Real Sociedad 3-2 kazandı.



Real Sociedad'ın gollerini 38. dakikada Brais Mendez, 47'de Goncalo Guedes ve 90+2'de

Jon Gorrotxategi attı. Athletic Bilbao'nun golleri ise 42. dakikada Gorka Guruzeta ve 79. dakikada Robert Navarro'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Real Sociedad ligdeki puanını 12'ye çıkarırken Athletic Bilbao 14 puanda kaldı.



La Liga'nın 12. haftasında Athletic Bilbao, Real Oviedo ile karşılaşacak. Real Sociedad ise Elche'ye konuk olacak.



