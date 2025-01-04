🔴Real Madrid'de Vinicius Junior kırmızı kart gördü! pic.twitter.com/cvxU0GtqTR



— Sporxtv (@sporxtv) January 3, 2025

İspanya La Liga 12. haftanın erteleme maçında Real Madrid, deplasmanda Valencia ile karşılaştı. Mestalla Stadı'nda oynanan maçı Real Madrid 2-1 kazandı.Valencia 27. dakikada Hugo Duro'nun golüyle 1-0 öne geçti. Real Madrid, bu gole 85. dakikada Luka Modric ile yanıt verdi. KKonuk ekip 90+6. dakikada Bellingham ile 1 gol daha buldu ve skoru 2-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Real Madrid mücadeleden 3 puanı alan taraf oldu.Real Madrid'in galibiyet golünü atan Jude Bellingham, 55. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviremedi.Madrid devinde Kylian Mbappe'nin 60. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Vinicius Junior, 79. dakikada topsuz alanda Valencia kalecisi Dimitrievski'ye yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü. Brezilyalı oyuncu, hakemin kararı sonrası sinirlerine hakim olamadı. Teknik ekip ve futbolcular yıldız ismi güçlükle sakinleştirdi.Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler maçı yedek kulübesinde tamamladı.Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 43'e yükseltti. Valencia ise 12 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Las Palmas ile oynayacak. Valencia ise Sevilla deplasmanına gidecek.