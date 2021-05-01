Real Madrid ikinci yarıda galibiyeti almayı bildi

La Liga'nın 34. hafta mücadelesinde Real Madrid, sahasında Osasuna'yı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Real Madrid ikinci yarıda galibiyeti almayı bildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2021 23:52
La Liga'nın 34. hafta maçında Real Madrid, sahasında Osasuna'yı konuk etti.

Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid 2-0 kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda Real Madrid bulduğu gollerle galibiyete uzanmayı başardı. 76. dakikada Eder Militao Osasuna'nın kilidini açan isim olurken 80. dakikaya gelindiğinde ise Casemiro skoru 2-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid 3 puanı almayı başardı.

Bu sonucun ardından Real Madrid 74 puana yükselirken Osasuna ise 40 puanda kaldı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.