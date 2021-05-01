Real Madrid ikinci yarıda galibiyeti almayı bildi

La Liga'nın 34. hafta maçında Real Madrid, sahasında Osasuna'yı konuk etti.
Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid 2-0 kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda Real Madrid bulduğu gollerle galibiyete uzanmayı başardı. 76. dakikada Eder Militao Osasuna'nın kilidini açan isim olurken 80. dakikaya gelindiğinde ise Casemiro skoru 2-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid 3 puanı almayı başardı.
Bu sonucun ardından Real Madrid 74 puana yükselirken Osasuna ise 40 puanda kaldı.
Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid 2-0 kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda Real Madrid bulduğu gollerle galibiyete uzanmayı başardı. 76. dakikada Eder Militao Osasuna'nın kilidini açan isim olurken 80. dakikaya gelindiğinde ise Casemiro skoru 2-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid 3 puanı almayı başardı.
Bu sonucun ardından Real Madrid 74 puana yükselirken Osasuna ise 40 puanda kaldı.